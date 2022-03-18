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    • 18.03.2022 17:20
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    1915 Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar, kaç dakika kısaltacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL- Euro? Yol güzergahı...

    Simgelerin köprüsü olan '1915 Çanakkale Köprüsü' için büyük gün geldi çattı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışı yapılacak. Özellikleriyle dikkat çeken Çanakkale Köprüsü, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğunda olması, iki kıta arasındaki yolculuk süresini 6 dakikaya düşürmesiyle biliniyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? Çanakkale Köprüsü yol güzergahı nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL- Euro?

    Simgelerin köprüsü olarak bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL- Euro? 1915 Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar, kaç dakika kısaltacak? Yol güzergahı nasıl? İşte merak edilenler!

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan ayrıca 1 hafta boyunca ücretsiz olacağını, köprüden geçen sürücülerden ücret alınmayacağını da müjdeledi.



    SİMGELERİN KÖPRÜSÜ BUGÜN AÇILIYOR

    "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

    Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

    İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

    Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.



        DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
        Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

        Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

        "En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

        Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

        BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

        Erdoğan paylaşımında "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadesini kullandı.
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        Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar, kaç dakika kısaltacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL- Euro? Yol güzergahı...
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