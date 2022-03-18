İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63,03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.

Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.