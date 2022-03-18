🚘18 Mart İstanbul'da trafik ve yol durumu CANLI: Hangi yollar kapalı, hangileri açık? Kar yağışı nedeniyle kapalı yollar hangileri? KGM son dakika...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce yapılan duyuru sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nin açıkladığı tedbirler ve okulların tatil edildi. Bu bağlamda kapalı yollar ve trafik durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? Kar yağışı nedeniyle kapalı yollar hangileri? KGM son dakika...
İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI!
VALİ YERLİKAYA İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
VALİ YERLİKAYA'DAN BİR UYARI DAHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Vali Yerlikaya bugün 17.30'dan itibaren motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
SON DAKİKA: BOLU DAĞI TEM OTOYOLU KAPANDI
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
OKULLAR TATİL
Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışları şiddetini artırıyor. Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. İstanbul dahil birçok ilde de okullar tatil edildi.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar etkisini gösteriyor.
Sabah işe gitmek için Taksim'de yola çıkanlar yoğun kar yağışıyla karşılaştı.
BASIN EKSPRES'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı. Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti.