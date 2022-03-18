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    • 18.03.2022 16:18
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    🚘18 Mart İstanbul'da trafik ve yol durumu CANLI: Hangi yollar kapalı, hangileri açık? Kar yağışı nedeniyle kapalı yollar hangileri? KGM son dakika...

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durumu ve yol durumu akşam saatleri itibariyle merak edilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbirleri duyurdu. İstanbul’da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.Vali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, "18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, Dışarıdaysak evlerimize dönelim" ifadelerine yer verdi. Peki Kapalı yollar hangileri? İstanbul'da trafik ve yol durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, hangileri açık? İşte 18 Mart 2022 KGM kapalı yollar listesi...

    takvim.com.tr
    🚘18 Mart İstanbul’da trafik ve yol durumu SON DAKİKA!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce yapılan duyuru sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nin açıkladığı tedbirler ve okulların tatil edildi. Bu bağlamda kapalı yollar ve trafik durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? Kar yağışı nedeniyle kapalı yollar hangileri? KGM son dakika...

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI!

    VALİ YERLİKAYA İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.



    VALİ YERLİKAYA'DAN BİR UYARI DAHA
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Vali Yerlikaya bugün 17.30'dan itibaren motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

    SON DAKİKA: BOLU DAĞI TEM OTOYOLU KAPANDI

    Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

    Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

    Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

    OKULLAR TATİL

    Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışları şiddetini artırıyor. Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. İstanbul dahil birçok ilde de okullar tatil edildi.

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar etkisini gösteriyor.

    Sabah işe gitmek için Taksim'de yola çıkanlar yoğun kar yağışıyla karşılaştı.

    BASIN EKSPRES'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

    Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı. Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti.

        THY'NİN 100 SEFERİ BEKLENEN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

        İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle THY'nin 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi.

        MADKOM kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 233 sefer iptal edilirken, planlı seferler ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

        Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada,"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir" denildi. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı.

        Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kar başladı. Silivri'de geneli beyaza büründü.

        YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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