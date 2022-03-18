



ZONGULDAK

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 10, Kilimli'de 1, Çaycuma'da 27, Devrek'te 4, Ereğli'de 25, Alaplı'da 18, Kozlu'da 11 ve Gökçebey'de 11 olmak üzere 107 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.