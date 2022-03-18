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    • 18.03.2022 16:12
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    • 18.03.2022 16:32
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    Son dakika: Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! çok sayıda kişi yaralandı TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

    Son dakika haberi... Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 32 araç çarpışırken, 6 kişi yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

    TEM Otoyolu ulaşıma kapandı! Peş peşe kazalar

    Son dakika haberi... Kaza, saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

    TEM Otoyolu ulaşıma kapandı! Peş peşe kazalar

    Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.

    Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

    Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.


        Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.



        KAR ETKİSİNİ ARTIRDI
        Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Bolu kent merkezinde kar yağışı, iki gündür aralıklarla devam ediyor.

            Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman rampalarda zor anlar yaşıyor.

            Kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

            Trafik polisleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



            ZONGULDAK
            Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

            İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 10, Kilimli'de 1, Çaycuma'da 27, Devrek'te 4, Ereğli'de 25, Alaplı'da 18, Kozlu'da 11 ve Gökçebey'de 11 olmak üzere 107 köy yolu ulaşıma kapandı.

            Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

            DÜZCE
            Düzce'de kar gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

            Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

            D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Şifalı su, Tepeköy mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

            Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 3, Akçakoca'da 11, Kaynaşlı' da 15, Gölyaka'da 7, Cumayeri'nde 19 ve Gümüşova'da 9 olmak üzere toplam 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

            Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

            Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde bulunan Kardüz ve Topuk yaylalarında da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

                BARTIN
                Bartın'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

                Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

                Belediye ekipleri de kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

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                Haberler Güncel Son dakika: Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! çok sayıda kişi yaralandı TEM Otoyolu ulaşıma kapandı
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