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    • 17.03.2022 13:39
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    • 17.03.2022 13:39
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    Son dakika: Bakan Kurum ve Bakan Nebati Fransa’da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

    Son dakika haberi... Fransa’da düzenlenen bu sene 31’incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

    İki bakan Fransa’da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

    MIPIM Gayrimenkul Fuarı 15-18 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştiriliyor. Bu sene 31'inci kez düzenlenen Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği fuara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.



    Bakan Kurum ve Bakan Nebati GYODER önderliğinde kurulan İstanbul Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Fuara ilişkin konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Muhtelif ülkeden gelen katılımcılarla beraber bu yıl yeniden formatlanan İstanbul Çadırımızda görkemli teknolojik sunumlar, sponsorların ve katılımcıların projeleri sergilendi" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Kurum ve Bakan Nebati Fransa’da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi
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