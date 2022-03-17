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    • 17.03.2022 13:26
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    • 17.03.2022 13:34
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    En güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Çanakkale Zaferi şiirleri!

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında en güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri yer alıyor. Türk tarihinin önemli olayları arasında yer alan ve her yıl şehitlerimizin anıldığı bu özel günde sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Çanakkale Zaferi şiirleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yıl 107. kez kutlanacak olan şanlı Çanakkale Zaferi'ne özel şiirleri haberimizden inceleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri!

    En güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Çanakkale Zaferi şiirleri! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk milletinin destansı mücadelesinin göstergesi olan Çanakkale Zaferi yarın 107.yılında kutlanacak ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyen vatandaşlar Çanakkale Zaferi şiirleri araştırmalarını hızlandırdı.

    18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

    Çanakkale Zaferi

    Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

    Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

    Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

    Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

    Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

    Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

    Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

    Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

    Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

    Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

    Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

    Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

    Ölüme emir almış dualar okuyordu

    Taarruz için değil ölmek için yürüdü

    Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

    İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

    Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

    Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

    Onları aynı anda büyük korku bürüdü

    Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

    Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

    Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

    Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

    Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

    Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

    Mikdat Bal

        YİĞİDİM / ŞEHİDİM

        Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

        Her karşı toprağım kutsaldır benim

        Uğruma binlerce şehitler verdin

        Al kanla yazıldı tarih defterim

        Vurulup koynumda yatan yiğidim

        Kıyamette elbet sana şahidim

        Bu vatan uğruna gitti gençliğin

        Göklerden verildi rütben şehidim

        Vatan bir cehennem gibi yanıyor

        Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

        Suskun duran millet bir uyanıyor

        İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

        Kahramanlar burda çoktur seçilmez

        Şehitlik şerbeti kolay içilmez

        Bir nefes anında umman geçilir

        Bilinir ki Çanakkale geçilmez

        Burası Türklerin ebedi yurdu

        Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

        Böylece tüm dünya şanın duydu

        Yedi Düvel mecbur selama durdu

        Dinle beni dinle anla ey gencim

        Yiğitler koynumda artar direncim

        Atanın yazdı takvime göre

        Seninle akranım ben de çok gencim

        Huzurla şad olsun ruhu atanın

        Pişman oldu soyu bana çatanın

        Sonsuza dek sana kutsal vatanım

        (Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

        Ey gencim ecdadın bedel ödedi

        Uğratma namerdi yurduma dedi

        Üzme sen Ata'nı incitme emi

        Görevi ilahi bilincindendi

        Şöhreti saygıyla söylenip geldi

        Zeki İ. KIZILIŞIK

        ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

        Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

        Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

        Vatan toprağı için can ile serden geçen

        Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

        Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

        Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

        Komayacağız yerde şehitlerin kanını

        Korku bilmez bu millet artıracak şanını

        Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı

        Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

        Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

        Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

        Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

        Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab

        Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

        Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

        Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

        Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

        Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

        'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

        Samet Mehmet Bora
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        Haberler Güncel En güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Çanakkale Zaferi şiirleri!
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