BERAT KANDİLİ 2022 İFTAR VAKTİ | 17 Mart Perşembe akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet imsak saatleri

Günün en çok araştırılan konuları arasında Berat Kandili iftar saatleri yer alıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki milyonlarca kişi bugün kandil dolayısıyla oruç tuttu. Akşam üzeri ise ezanın saat kaçta okunacağı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar oruçlarını açabilmek için 17 Mart Perşembe akşam ezanı kaçta okunuyor? sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Berat Kandili oruç duası var mı yok mu merak konusu oldu. İşte Diyanet imsak saatleri ve oruç duası hakkında detaylar...
BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ 2022
İstanbul
17 Mart 2022 Perşembe İMSAK: 05:41
17 Mart 2022 Perşembe AKŞAM: 19:19
İzmir:
17 Mart 2022 Perşembe İMSAK: 05:52
17 Mart 2022 Perşembe AKŞAM: 19:27
Ankara:
17 Mart 2022 Perşembe İMSAK: 05:27
17 Mart 2022 Perşembe AKŞAM: 19:04
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır.
Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.