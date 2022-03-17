Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye salgınla mücadele ödülü!

Burada toplanmalarını "yeni bir göç sağlığı anlayışının bir miladı" olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Koca, "Bu vesileyle göçmen sağlığı konusunda geleceğe daha güvenle bakılabilmesi için güçlü bir sinyal verebileceğimizi düşünüyorum. Bu toplantı aslında geçmişte neleri yaptığımıza değil de gelecekte nelerin değişmesi gerektiğine odaklanmamız açısından da bir başlangıç olabilme niteliği taşımaktadır. Bu nedenle kabul edeceğimiz sonuç dokümanı ve önerilen 5 sütunlu eylem planı çok büyük bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Denenmiş yöntemlerle farklı sonuçlara ulaşılamayacağının herkesin kabul edeceği bir gerçek olduğunu aktaran Koca, "Yeni günün ortaya çıkardığı koşullara uygun olmayan politikalarla da başarı elde etmek bir hayaldir. Bu nedenle yenilikçi ve ihtiyaçlara uygun strateji ve planlamalar geleceğe ışık tutan araçlar olacaktır. Göçmen sağlığı konusuna da bu perspektifle yaklaşmadığımız sürece başarı elde etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.