Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye salgınla mücadele ödülü!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında gösterdiği başarılı mücadele sonrası Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Koca şunları söyledi:
"DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısında, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık."
BAKAN KOCA AVRUPA BÖLGESİ GÖÇ VE SAĞLIK YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTISI'NA KATILDI
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın Bakanlar Oturumu'nda konuştu.
Göçün, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da uluslararası iş birliğini zorunlu kıldığına dikkati çeken Koca, bu toplantının çıkış noktası olan eylem planı gibi çok taraflı çalışmaları oldukça kıymetli bulduğunu ancak kabul edilen belgelerin ruhunun somut olarak uygulamaya dökülmediği takdirde hiçbir anlamı olmadığını söyledi.
Burada toplanmalarını "yeni bir göç sağlığı anlayışının bir miladı" olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Koca, "Bu vesileyle göçmen sağlığı konusunda geleceğe daha güvenle bakılabilmesi için güçlü bir sinyal verebileceğimizi düşünüyorum. Bu toplantı aslında geçmişte neleri yaptığımıza değil de gelecekte nelerin değişmesi gerektiğine odaklanmamız açısından da bir başlangıç olabilme niteliği taşımaktadır. Bu nedenle kabul edeceğimiz sonuç dokümanı ve önerilen 5 sütunlu eylem planı çok büyük bir önem taşımaktadır." diye konuştu.
Denenmiş yöntemlerle farklı sonuçlara ulaşılamayacağının herkesin kabul edeceği bir gerçek olduğunu aktaran Koca, "Yeni günün ortaya çıkardığı koşullara uygun olmayan politikalarla da başarı elde etmek bir hayaldir. Bu nedenle yenilikçi ve ihtiyaçlara uygun strateji ve planlamalar geleceğe ışık tutan araçlar olacaktır. Göçmen sağlığı konusuna da bu perspektifle yaklaşmadığımız sürece başarı elde etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.