👉18 - 19 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? Uçak seferleri iptal mi son dakika? ✈İptal edilen uçak seferleri tam liste

CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.