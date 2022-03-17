👉18 - 19 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? Uçak seferleri iptal mi son dakika? ✈İptal edilen uçak seferleri tam liste

Uçak seferleri iptal mi son dakika? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği duyuruldu. Türk Hava Yolları megakentte etkili olması beklenen kar nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında yapılması planlanan toplam 100 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Peki 18 - 19 Mart Cuma hangi uçuşlar iptal edildi? İşte İptal edilen uçak seferleri tam liste...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında 19 Mart'ta yapılması planlanan toplam 100 uçuş iptal edildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." denildi.
THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI
İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.