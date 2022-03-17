Senelerdir aranıyordu! Gülistan Doku olayında flaş gelişme! Erkek arkadaşı Zeynal A. gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında, Doku ile kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynal A, başsavcılığın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zeynal A'nın ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.