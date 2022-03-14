Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu" teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu taslağını açıkladı. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ın açıklamaları...
9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.
ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.
Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz.