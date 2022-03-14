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    • 14.03.2022 11:15
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    Cumhur İttifakı'ndan Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'na ilişkin açıklama! Meclis'e sunuldu! Seçim barajı kaça düşecek?

    Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu” teklifi Meclis’e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülecek.

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    Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu" teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu taslağını açıkladı. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ın açıklamaları...

    9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

    ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.

    Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz.

        İl Seçim Kurulu'na ilişkin yeni düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesine yönelik düzenleme.. Benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

        Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılıyor. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydediliyor.

        Adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adres ibaresini ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor. Başbakan sözünü maddenin metninden çıkarıyoruz.

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        Haberler Güncel Cumhur İttifakı'ndan Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'na ilişkin açıklama! Meclis'e sunuldu! Seçim barajı kaça düşecek?
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