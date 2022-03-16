CHP'li başkandan partiye ‘haraç’ suçlaması: Bu partide liyakat yok

CHP BİLDİĞİMİZ GİBİ



Sabah'ın haberine göre, Konuk'un yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Sultanbeyli CHP ilçe başkanına; aylık aldığım parayı, kendisine vermediğim gerekçesi ile İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu Üyeliğime son veriliyor. İlçe kiraları şimdi genel merkez tarafından ödeniyor. Önceleri hem ilçe binasının kirasını hem personel parasını yıllarca tek başıma ödedim. Ben sayın başkandan aidat dahi almadım. Görevden alınmanın özellikle maddi açıdan benim için bir önemi yok."