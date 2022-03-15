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    • 15.03.2022 09:21
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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına Ankara merkezli 4 ilde operasyon: 14 gözaltı

    FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

    FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

    FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması ile irtibatı ve iltisakı bulunan, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik ifadeler bulunan 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. Görevde 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci ve 1 mahrem imamın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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