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    • 15.03.2022 12:50
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    Son dakika: Mariupol'den Türklerin tahliyesine ilişki flaş gelişme! MSB Kaynakları duyurdu

    Son dakika haberi... MSB Kaynaklarından yapılan açıklamada "Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme sonrası en kısa zamanda vatandaşlarımızın tahliyeleri bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuya ilişkin "Bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz" dedi.

    Mariupol’den Türklerin tahliyesi

    Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.

    Açıklamada, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği söylendi.

    RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliye edilmesi bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mariupol'den Türklerin tahliyesine ilişki flaş gelişme! MSB Kaynakları duyurdu
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