Son dakika: Mariupol'den Türklerin tahliyesine ilişki flaş gelişme! MSB Kaynakları duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği söylendi.

RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliye edilmesi bekleniyor.