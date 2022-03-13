Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu sona erdi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, savaş başlamadan önce hatta Rusya'nın tanıma kararından önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve mesaj atarak uyarmıştık. 5 bin civarında dönen vatandaşımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana da yaklaşık 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan aşağı yukarı 4 binden fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi.

Dün akşam da yine 489 vatandaşımızı, çatışmaların da olduğu bazı yerlerden tahliye ettik. Yine bakanlığımızda biliyorsunuz kovid salgını başladıktan sonra koordinasyon ve destek merkezi kurduk.

Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız görüşmede de burada insani koridorun açılmasını gündemde tuttuk. Burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin de vatandaşları var. Sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkartmak risk oluyor. O yüzden insani koridorun açılması gerekiyor.

Maalesef ne tarafa açılacağıyla ilgili anlaşabilmiş değiller. Burada başka bir problem daha var, şehrin alt yapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor.

Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var, biz onlarla telefon hattı kesildikten sonra uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair haberler çıktı, caminin imamı bunu doğrulamadı. Fakat camide herhangi bir hasar yok.

Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. Biz bu bilgileri de paylaştık. Biz bir taraftan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz ama insani amaçla her iki tarafla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Dün sayın Lavrov'a hem teşekkür ettim, hem de bu Mariupol'de vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik. Biz birkaç gündür oraya otobüsleri gönderiyoruz ama şehir içine otobüsler giremiyor. Bugün vatandaşlarımızı tahliye etmek için çabalarımızı sürdürdük. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor. Bugün bu konuda mesafe kat etmeyi düşünüyoruz.

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