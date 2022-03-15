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    • 15.03.2022 16:48
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    Rize, Ağrı, Iğdır, Muş'ta yarın okullar tatil mi? ⛄16 Mart 2022 Çarşamba hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!

    Kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi hakkında aramalar hız kazandı. Ülkemizin birçok ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeye devam ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte eğitim hayatı olumsuz etkileniyor. Öğrenciler ve velileri sabah saatlerinden itibaren yaşadıkları illerde bugün okulların tatil olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!

    takvim.com.tr
    Rize, Ağrı, Iğdır, Muş’ta yarın okullar tatil mi? ⛄16 Mart 2022 hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!

    Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Aralık ve 21 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2022 Çarşamba hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!

    16 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    16 Mart Çarşamba günü için henüz kar tatili haberi gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    CUMA TEKRAR DÜŞÜYOR

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" dedi.

    Prof. Dr. Şen, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara "İstanbul dahil" karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.

    SOĞUK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada Perşembe günü yurdun birçok kentinde yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklar tekrar düşecek. Öte yandan Cuma günü tekrardan başlayacak olan kar, karla karışık yağmurun 4 gün devam etmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Rize, Ağrı, Iğdır, Muş'ta yarın okullar tatil mi? ⛄16 Mart 2022 Çarşamba hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!
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