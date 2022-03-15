Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Aralık ve 21 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2022 Çarşamba hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları son dakika!
16 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!
16 Mart Çarşamba günü için henüz kar tatili haberi gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
CUMA TEKRAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara "İstanbul dahil" karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.
SOĞUK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada Perşembe günü yurdun birçok kentinde yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklar tekrar düşecek. Öte yandan Cuma günü tekrardan başlayacak olan kar, karla karışık yağmurun 4 gün devam etmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.