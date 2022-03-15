Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'den A Haber'e özel açıklamalar! Türkiye ile ortak çalışma...

Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüse aşı bularak dünyanın takdirini topladı. Almanya'da aldıkları Paul Ehrlich 2022 Tıp Ödülü'ne layık görülen Şahin ve Türeci A Haber'e konuştu.
Prof. Dr. Özlem Türeci, "Bugün Almanya'daki en önemli ödüllerden birine layık görüldünüz. Ne düşünüyorsunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Onore edilmiş hissediyoruz. Paul Ehrlich Ödülü tabii çok özel bir şey. Paul Ehrlich bizi daha gençken çok etkileyen bir şahsiyetti. Ve onun adına bir ödül almak, bizim için çok büyük bir onur." şeklinde cevap verdi.
Türk bilim insanı Uğur Şahin ise, "Daha 2020 yılının başında pandeminin başlayacağını öngördünüz. Nasıl oldu da, sayı olarak çok az olan bir hasta sayısından pandemi oluşacağını anladınız?" sorusunu, "Pandemiler öyle gelişir. Her zaman az sayıda insanla başlar. Biz, pandeminin bölgede tutulamayacağını erken gördük. Çünkü semptomu olmayıp da uçakla dünya genelinde seyahat edip hastalığı yayan birileri vardı. Biz bunun olacağını gördük ve ona göre de erkenden bir aşı geliştirmeye başladık." diyerek yanıtladı.
"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇALIŞMA OLACAK"
"Aileleriniz, yani her ikinizin de ailesi Türkiye'den geliyor. Ve aşınızı Türkiye'ye de sattınız. Yakın gelecekte de Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacak mısınız?"
Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, "Evet, bundan hareket ediyoruz. Zaten Türkiye Sağlık Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun bunlarla bağlantı içindeyiz. Kooperasyon projeleri hakkında konuştuk. Bu yılın sonunda veya 2023 yılının başında yeni projelere start verebileceğimizi düşünüyorum." dedi.