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    • 15.03.2022 22:11
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    • 15.03.2022 22:11
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.



    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan'ın yeni Devlet Başkanı olarak seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

    Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Başkan Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

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