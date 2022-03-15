Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Başkan Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

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