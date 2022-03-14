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    Seçim barajı nedir? Seçim barajı düştü mü, kaç olacak? SON DAKİKA: BARAJ YÜZDE 7'ye mi düşecek?

    Seçim barajı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu” teklifi Meclis’e sunuldu.Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı düşürülecek. Peki, Seçim barajı nedir? Seçim barajı düştü mü, kaç olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seçim Barajı düştü mü? SON DAKİKA: Seçim Barajı yüzde kaç olacak? YÜZDE 7’ye mi düşecek?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10'dan düşürülecek. Peki, Seçim barajı nedir? Seçim barajı düştü mü, kaç olacak? İşte merak edilenler!

    SEÇİM BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

    Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu" teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu taslağını açıkladı. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ın açıklamaları...

    9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

    ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.

    Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz.

        İl Seçim Kurulu'na ilişkin yeni düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesine yönelik düzenleme.. Benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

        Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılıyor. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydediliyor.

        Adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adres ibaresini ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor. Başbakan sözünü maddenin metninden çıkarıyoruz.

        SEÇİM BARAJI NEDİR?

        Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

        Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmiş oy oranlarına ulaşan partilerin mecliste temsil edilmesini sağlar, böylece siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirir ve sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlayan bir uygulamadır.
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        Haberler Güncel Seçim barajı nedir? Seçim barajı düştü mü, kaç olacak? SON DAKİKA: BARAJ YÜZDE 7'ye mi düşecek?
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