Son dakika: 2. Zırhlı Tugay’daki 9 darbecinin yargılanmasında karar anı! Mahkeme müebbet verecek mi?

2. Zırhlı Tugay'daki 9 darbe sanığı yeniden yargılanıyor. Sanıkların ikinci kez müebbet hapisleri isteniyor.
9 eski subayın yeniden yargılanma süreci şöyle gerçekleşti:
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 27 asker hakkında dava açılmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Mart 2018'de 10 subayı "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 yüzbaşıyı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
1 yüzbaşıyı da örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, 14 sanık hakkında beraat kararı verdi. Firari kurmay yarbay İsmail Girgin'in dosyasını ayrıldı. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9 subayın darbe yapmaktan değil, darbeye yardım suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemenin kararını bozdu.
İKİNCİ KEZ MÜEBBET TALEBİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada bugün sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı.
Mahkeme başkanı öncelikle Cumhuriyet savcısına yeni bir talebi veya mütalaası olup olmadığını sordu.