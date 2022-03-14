Son dakika: 2. Zırhlı Tugay’daki 9 darbecinin yargılanmasında karar anı! Mahkeme müebbet verecek mi?



Görevi Türk milletinin bağımsızlığını korumak olan bu askerlerin, aksine hain ve kukla bir terör örgütü olan FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ifade ediliyor.





Sabah'ın haberine göre sanıkların bilinçli ve kararlı bir şekilde katıldıkları 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışma olduğu kaydediliyor.