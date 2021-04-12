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    • 12.04.2021 20:57
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    Son dakika: ? 13 Nisan yarın okullar kapanacak mı? ?

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün vaka sayılarındaki son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kabine toplantısı, Ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de akıllarda soru işareti olarak yer alıyor. Peki, ? 13 Nisan yarın okullar kapanacak mı? ? İşte detaylar...

    13 Nisan yarın okullar tatil mi?

    Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Özellikle koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, okullar kapatıldı mı? 13 Nisan yarın okullar kapanacak mı? Ramazan ayında okullar hangi illerde kapanacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de...

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. " demişti.

    İşte son gelişmeler;

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

    ANKARA'DA EĞİTİM YÜZYÜZE Mİ ONLINE MI DEVAM EDECEK?

    Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

    "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

        Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

        BİLİM KURULU SAAT 18.00'DE TOPLANDI

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 18.00'da toplandı. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.

        Alınabilecek yeni tedbirler şöyle;

        Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak. Okullar yeniden kapatılarak komple uzaktan eğitime geçilebilir.
        Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde Ramazan ayı boyunca seyahat yasağı getirilebilir.
        Yine Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

            ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR

            Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

            Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti. Bu açıklama bazı çevrelerce "Tam kapanma olacak?" düşüncesini güçlendirmişti. Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.
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            Haberler Güncel Son dakika: Okullar kapatıldı mı? 13 Nisan yarın okullar kapanacak mı? Ramazan ayında okullar hangi illerde kapanacak?