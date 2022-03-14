FETÖ'cü 9 eski subayın yeniden yargılandığı davada mahkeme kararını verdi

Eski yüzbaşı sanık Olgun Yıldız'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, eski yüzbaşı Necati Soner Tutmak'ın bu suçtan beraatini, "terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklar eski üsteğmen Murat Karakaş, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve astsubay Süleyman Akgün'ün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, eski astsubay Murat Akkaya hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurmuştu.

Mahkeme, hakkında beraat kararı verdiği tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya'nın tahliyesine, ceza alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası ise ayrılmıştı.