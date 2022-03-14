FETÖ'cü 9 eski subayın yeniden yargılandığı davada mahkeme kararını verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin haklarındaki hüküm, Yargıtay tarafından bozulan 9 eski subaydan 8'inin yargılandığı dava, karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katılırken, bazı sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Müdahil Cumhurbaşkanlığı adına ise Avukat Ali Büyüközdemir salonda hazır bulundu.
Duruşmada sanıkların bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı.
Sanıklar mütalaaya katılmadıklarını, darbe girişimine dair faaliyetlerde yer almadıklarını ve beraatlerini istediklerini belirtirken, müdahil avukatı Büyüközdemir sanıkların cezalandırılmasını talep etti.