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    • 11.03.2022 18:16
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    Son dakika: HSK, FETÖ bağlantısı çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti

    Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu hafta Genel Kurulda haklarında FETÖ terör örgütü ile bağlantıları ortaya çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti.

    HSK, 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti

    Fetullahçı Terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ederken, haklarında ifade, operasyonel hat, ankesör gibi örgüt delili bulunan 5 Cumhuriyet Savcısının dosyası HSK'ya geldi. HSK müfettişleri tarafında yapılan detaylı incelemerin ardından 5 kişinin dosyası bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü.



    Buna göre FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair kuvvetli deliller tespit edilen 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi.

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