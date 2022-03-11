Son dakika: HSK, FETÖ bağlantısı çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti

Fetullahçı Terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ederken, haklarında ifade, operasyonel hat, ankesör gibi örgüt delili bulunan 5 Cumhuriyet Savcısının dosyası HSK'ya geldi. HSK müfettişleri tarafında yapılan detaylı incelemerin ardından 5 kişinin dosyası bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü.







Buna göre FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair kuvvetli deliller tespit edilen 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi.

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