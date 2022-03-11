Fetullahçı Terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ederken, haklarında ifade, operasyonel hat, ankesör gibi örgüt delili bulunan 5 Cumhuriyet Savcısının dosyası HSK'ya geldi. HSK müfettişleri tarafında yapılan detaylı incelemerin ardından 5 kişinin dosyası bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü.
Buna göre FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair kuvvetli deliller tespit edilen 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi.
- Güncel
- 11.03.2022 17:58
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- Son Güncelleme:
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- 11.03.2022 18:16
Son dakika: HSK, FETÖ bağlantısı çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu hafta Genel Kurulda haklarında FETÖ terör örgütü ile bağlantıları ortaya çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti.
Fetullahçı Terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ederken, haklarında ifade, operasyonel hat, ankesör gibi örgüt delili bulunan 5 Cumhuriyet Savcısının dosyası HSK'ya geldi. HSK müfettişleri tarafında yapılan detaylı incelemerin ardından 5 kişinin dosyası bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü.