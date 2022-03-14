18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk tarihinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi oldukça büyüktür ve her yıl şehitlerimiz anılır. 18 Mart Cuma günü bu nedenler okullarda derslerin iptal olup olmayacağı merak edildi. İşte yanıtı...
18 MART OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale zaferi tarihine yaklaşılmasıyla vatandaşlar resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır.
2022 RESMİ TATİLLER
-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
-Ramazan Bayramı
-19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
-Kurban Bayramı
-30 Ağustos Zafer Bayramı
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı