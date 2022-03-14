18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.



İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.