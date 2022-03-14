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    • 14.03.2022 10:34
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    • 14.03.2022 10:40
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    18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi?

    Milyonlarca öğrenci gündemde sıklıkla 18 Mart okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2022 resmi tatiller merak ediliyor ve yakından araştırılıyor. Bu noktada 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi?

    takvim.com.tr
    18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi?

    18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk tarihinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi oldukça büyüktür ve her yıl şehitlerimiz anılır. 18 Mart Cuma günü bu nedenler okullarda derslerin iptal olup olmayacağı merak edildi. İşte yanıtı...

    18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

    18 Mart Çanakkale zaferi tarihine yaklaşılmasıyla vatandaşlar resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır.

    2022 RESMİ TATİLLER

    -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    -1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

    -Ramazan Bayramı

    -19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    -Kurban Bayramı

    -30 Ağustos Zafer Bayramı

    -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

        18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

        Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.

        İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.
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        Haberler Güncel 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri tatil mi yoksa ders görecek mi?
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