Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da ev aldığına dair sosyal medyada bir algı operasyonuna girişilmiş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimi troll hesapları da bu yalanı sosyal medyadan yaymıştı.
"LONDRA'DA EV ALDIĞI YALANDIR, İFTİRADIR"
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan konuyla alakalı olarak sosyal medyadan bir açıklama yaparak Erbaş'ın Londra'da ev almadığını açıklamıştı. Orhan sosyal medya hesabından şunları söylemişti: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak Fetöcülerin hesaplarından yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra'da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."
TURHAN ÇÖMEZ VE İYİ PARTİLİLLER YALANI YAYDI
Bu açıklamaya rağmen genel cerrahi uzmanı Turhan Çömez bir paylaşım yaparak Erbaş'ın Londra'da ev aldığına dair yalanı yaydı. Çömez sosyal medya hesabından, "Diyanet İşleri Başkanı Londra'da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" ifadelerini kullandı.