Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!

YALAN İÇERİKLİ PAYLAŞIMI SİLMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise Turhan Çömez'e sosyal medyadan yazarak gerçeğin ne olduğunu şöyle aktardı: "Yalan twitinizi önce araştırıp atsaydınız da rezil olmasaydınız. Böyle bir satın alma asla olmamıştır. Yalancısınız!"

Orhan bir süre sonra Turhan Çömez'in paylaşımı hakkında telefonla kendisine ulaşarak Erbaş'ın Londra'da ev almadığını ve bunun yalan olduğunu açıkladı. Orhan bunu da sosyal medyadan şöyle duyurdu: "Az önce kendisine ulaştım. Böyle bir satın almanın olmadığını dile getirdim. Kendisi bugünkü açıklamamızı görmediğini ifade etti. Tekrar edelim bir kez daha Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın böyle bir ev satın aldığı ya da alacağı doğru değildir."

Çömez ise kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşaviri Burak Orhan az önce beni arayarak, başkanın Londra'dan bir ev almadığını ve almayacağını ifade etti. Açıklaması için kendisine teşekkür ediyorum."

Ancak Turhan Çömez'in bu yazdıklarına rağmen yalan içeriği sosyal medya hesabından hâlâ kaldırmaması Burak Orhan'ın tepkisini çekti. Burak Orhan Çömez'e "Maalesef yalan içerikli twit hâlâ yayında ve yalan etkileşime devam ediyor. Doğru bilgiyi sizinle paylaştım buna rağmen içerik hala sayfanızda duruyor. Turhan Çömez dersine çalışmış Tam da denileni yaptı. Kitleleri etkilemek için atılan yalan Londra'da daire. Basit bir yalan sürekli tekrarlandı. Kitlelerin de yalanı gerçekmiş gibi kucaklaması amaçtı" dedi.