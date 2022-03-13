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    • 13.03.2022 17:09
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    • 13.03.2022 17:18
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    Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

    Son yıllarda sokak röportajları algı yapmaya çalışanlara da tanıklık ediyor. Bunun bir örneği de Kadıköy'de yaşandı. "Geçinemiyorum, kira ödeyemiyorum" diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı. Üstelik Narin'in evli olmasına rağmen sevgilisiyle Moda'da yaşaması da cabası. Aldatılan eş Elif Narin'de bu gayrimeşru ilişkinin tüm parti tarafından bilindiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Kadıköy İlçe Başkanı’nın geçinemiyorum algısı

    CHP'lilerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yalanların altından tüm CHP'nin bildiği bir gayrimeşru ilişki de çıktı. Başroldeki kişi ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

    "KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"
    Bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. " ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu kişi CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

    TÜM CHP'NİN BİLDİĞİ GAYRİMEŞRU İLİŞKİ
    Üstelik Narin CHP'de gayrimeşru ilişkisi ile biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Narin'in eşi Elif Narin yaşadığı kadına şiddeti şöyle anlatmıştı.

    "GÖRMEZDEN GELİNİYOR"
    CHP'de Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden ilçe başkanlığına getirilmek istenmesi partide tartışmalara neden oldu. Nedeni ise Narin'in resmen evli olmasına rağmen, parti üyesi Defne K. isimli kadından çocuk sahibi olması. Narin'in eşi Elif Narin, yaptığı açıklamada, eşinin gayrimeşru ilişkisinin Genel Merkez ve parti kurulları tarafından bilindiğini, resmi protokollere Ali Narin'in sevgilisiyle katıldığını söyledi. Bu durumun kadınlık gururunu incittiğini belirten Elif Narin, "Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk'ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP'de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.

        CANAN KAFTANCIOĞLU'NA YÜKLENDİ
        Eşinin geçen ekim ayında boşanma davası açtığını ancak halen resmi olarak evli olduklarını belirten Narin, "Sosyal medya profillerine bile birlikte oldukları fotoğrafları koymuşlar. Evlilik dışı çocukları var. Canan Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak eşimi koruması ve yeniden başkan adayı yapmasına anlam veremiyorum" diye konuştu. Ali Narin'in eşi Elif Narin yasak aşk skandalı ve CHP tarafından nasıl görmezden gelindiğini Akşam'a anlattı: "Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ekim ayında Anadolu Adliyesi'nde bana boşanma davası açtı. Partili bir kadınla ilişkisinden bir çocuğu olmuştu. Bu ilişki ilçe merkezinde örgüt üyelerinin gözleri önünde yaşandı. Ali Bey parti ve Kadıköy Belediyesi'nin resmi törenlerine eş protokolünde sevgilisi Defne K. ile katılıyordu. Protokolde genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanı ve önde gelen isimler evli olduğunu bile bile eşimin sevgilisi ile kol kola yürüyor."

        GÖRÜNTÜLER RENCİDE EDİYOR
        "Tüm ülkede herkes kadına yapılan şiddeti tartışıyor. Şiddet illa kuvvet kullanılarak yapılmaz. Bu iki kişinin yaptıkları da kadına şiddettir. Ben bu görüntülerden rencide oluyorum. Resmi olarak biz boşanmadık. Davamız sürüyor. Bu yaşanan utanç verici süreci, CHP Kadıköy örgütünün tamamı biliyor. Yaşadığım gurur kırıcı durumu İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e bildirdim. Her gün kadın haklarından bahsediyorlar ancak benim durumumda üç maymunu oynadılar. Bu yaşananlara "Özel Hayat" deniliyor. Özel hayat iki bekâr, yetişkin insanın yaşadığı şeylerdir. Bir ilçe başkanının evlilik dışı bir çocuk sahibi olduğu kadınla protokollere katılması değildir."

        SEVGİLİYİ BELEDİYEDE İŞE ALDILAR
        Elif Narin, "10 yılık evliliğimiz vardı. Yapılanlar bununla da sınırlı değil. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun görev süresi bitmeden Defne K. belediyede işe sokuldu. O işe sokulurken ben de işten çıkarılıp emekli edildim. CHP'de kadın siyasetçilere sesleniyorum. Buna sessiz kalmak olayı meşrulaştırmaktır" dedi.
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