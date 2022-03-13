Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

CHP'lilerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yalanların altından tüm CHP'nin bildiği bir gayrimeşru ilişki de çıktı. Başroldeki kişi ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.
"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"
Bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. " ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu kişi CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.
TÜM CHP'NİN BİLDİĞİ GAYRİMEŞRU İLİŞKİ
Üstelik Narin CHP'de gayrimeşru ilişkisi ile biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Narin'in eşi Elif Narin yaşadığı kadına şiddeti şöyle anlatmıştı.
"GÖRMEZDEN GELİNİYOR"
CHP'de Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden ilçe başkanlığına getirilmek istenmesi partide tartışmalara neden oldu. Nedeni ise Narin'in resmen evli olmasına rağmen, parti üyesi Defne K. isimli kadından çocuk sahibi olması. Narin'in eşi Elif Narin, yaptığı açıklamada, eşinin gayrimeşru ilişkisinin Genel Merkez ve parti kurulları tarafından bilindiğini, resmi protokollere Ali Narin'in sevgilisiyle katıldığını söyledi. Bu durumun kadınlık gururunu incittiğini belirten Elif Narin, "Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk'ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP'de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.