Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

CHP'lilerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yalanların altından tüm CHP'nin bildiği bir gayrimeşru ilişki de çıktı. Başroldeki kişi ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"

Bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. " ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu kişi CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.