Çırağan'daki ağaç katliamına tepki! ORFAMDER: İstanbul'un yeşil mirasını yok ediyorlar!

İBB HASTALIĞIN YAYILMASINA NEDEN OLMUŞTUR

İstanbul'da tarihi ağaçlardaki söz konusu patojenin (Ceratocystis platani) ilk defa 1945 yılında Marsilya'da, şu an İtalya başta olmak üzere İspanya, İsviçre, İran, Arnavutluk ve Yunanistan'da yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: