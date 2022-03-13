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    • Güncel
    • 13.03.2022 17:27
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    • 13.03.2022 17:27
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    Hatay'da 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

    Hatay’ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı. Mahallelerde karın kalınlığı yaklaşık 7-8 santimetre iken yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 15-20 santimi buldu.

    10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

    Erzin'e bağlı Kuyuluk, Kızlarçayı ve Başlamış mahallelerinde daha yoğun olan karın kalınlığı yaklaşık 7-8 santimi buldu. Mahallelerin daha yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 15-20 santimi buldu.

    10 yıl aradan sonra kar yağması özellikle çocukları mutlu etti.

    Meteoroloji, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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