Son dakika: İstanbul’dan uçuşu olan yolcular dikkat! Türk Hava Yolları (THY) 407 seferini iptal etti

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.