Son dakika: İstanbul’dan uçuşu olan yolcular dikkat! Türk Hava Yolları (THY) 407 seferini iptal etti

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana'nın batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ISPARTA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRŞEHİR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce ilşe sabah saatlerinde Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 3°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla G. Antep, Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu