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    • 12.03.2022 08:47
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    • 12.03.2022 08:55
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    Son dakika: İstanbul’dan uçuşu olan yolcular dikkat! Türk Hava Yolları (THY) 407 seferini iptal etti

    Son dakika haberi... İstanbul’da bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği sefer sayışı 407’ye yükseldi. İstanbul’dan uçuşu olan yolcuların havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

    THY yüzlerce seferini iptal etti

    İstanbul'da iki günden beri aralıklarla etkisini gösteren ve bugün öğleden sonra şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.



    Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etiğini duyuran Türk Hava Yolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 iç hat seferini iptal etti.



    Böylece THY'nin bugün iptal ettiği sefer sayısı 407'ye ulaştı.


        İstanbul'dan uçuşu olan yolcuların havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

        HAVA DURUMU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA

            MARMARA

            Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova, gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ÇANAKKALE °C, 3°C

            Çok bulutlu

            İSTANBUL °C, 1°C

            Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 2°C

            Çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 1°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            EGE

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, -4°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 4°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            İZMİR °C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MANİSA °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana'nın batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ADANA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            HATAY °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            ISPARTA °C, -1°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, -1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, -2°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            KAYSERİ °C, -2°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KIRŞEHİR °C, -2°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce ilşe sabah saatlerinde Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, -3°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            DÜZCE °C, 0°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 0°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 3°C

            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

            SAMSUN °C, 4°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 4°C

            Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, -4°C

            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -3°C

            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 3°C

            Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

            VAN °C, 0°C

            Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla G. Antep, Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 6°C

            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 6°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu

            SİİRT °C, 5°C

            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 9°C

            Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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            Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’dan uçuşu olan yolcular dikkat! Türk Hava Yolları (THY) 407 seferini iptal etti
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