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    • 12.03.2022 08:42
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    6 bin 99 ton ayçiçeği yağı taşıyor! Rusya’dan gelen gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

    Son dakika haberine göre Rusya’dan gelen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazı’na ulaştı. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor

    Tonlarca ayçiçeği yağı yüklü! İstanbul Boğazı’na ulaştı

    Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.



    Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti.

    Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.



        Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

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