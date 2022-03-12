6 bin 99 ton ayçiçeği yağı taşıyor! Rusya’dan gelen gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.
Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti.
Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.