6 bin 99 ton ayçiçeği yağı taşıyor! Rusya’dan gelen gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı





Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

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