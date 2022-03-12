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    • Güncel
    • 12.03.2022 15:23
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    • 12.03.2022 15:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi açıklama: SİHA'ları ilk destekleyen benim savunma sanayisini batıran hükümet

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akla ziyan açıklamalarda bulundu. Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşan ve 2021 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayinin, hükümet tarafından batırıldığını ifade etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi açıklama

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya milletin aklıyla dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu.

    "FABRİKASINI İLK BEN GEZDİM"
    Savunma sanayi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş biriyim" dedi.

    REKOR İHRACAT REKOR YERLİLİK
    Savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

    CHP lideri, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını öne sürdü. "SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet" ifadesini kullandı.

    CHP TERÖRİSTE GÖZ AÇTIRMAYAN SİHA'YI HEDEF ALMIŞTI
    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) hedef almıştı.

    Terörle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendiren SİHA'larla ilgili 'böyle yöntem olmaz" diye ifadelerini kullanan Tanrıkulu, terörle mücadele edileceğini ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini öne sürmüştü.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi açıklama: SİHA'ları ilk destekleyen benim savunma sanayisini batıran hükümet
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