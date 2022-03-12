Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi açıklama: SİHA'ları ilk destekleyen benim savunma sanayisini batıran hükümet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya milletin aklıyla dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu.





"FABRİKASINI İLK BEN GEZDİM"

Savunma sanayi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş biriyim" dedi.

REKOR İHRACAT REKOR YERLİLİK

Savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.





CHP lideri, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını öne sürdü. "SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet" ifadesini kullandı.





CHP TERÖRİSTE GÖZ AÇTIRMAYAN SİHA'YI HEDEF ALMIŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) hedef almıştı.

Terörle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendiren SİHA'larla ilgili 'böyle yöntem olmaz" diye ifadelerini kullanan Tanrıkulu, terörle mücadele edileceğini ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini öne sürmüştü.