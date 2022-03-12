Bakan Karaismailoğlu'ndan Karadeniz'de bekleyen gemilerin durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karadeniz'de bekleyen gemilerin durumuyla ilgili "Yapılan görüşmelerin ardından Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz'e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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