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    • Güncel
    • 12.03.2022 19:30
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    • 12.03.2022 19:31
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    İstanbul'daki kar yağışı uçuşları da etkiledi: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltıldı

    İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından hem meteorolojiden hem de valilikten çeşitli uyarılar geliyor. Kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltıldı.

    DHA
    İstanbul’daki kar yağışı uçuşları da etkiledi

    Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'daki kar yağışı uçuşları da etkiledi: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltıldı
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