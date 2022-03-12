CHP'li belediyelerin ulaşım zamlarına tepki çığ gibi! Ankara'da Mansur Yavaş'a Konya örneği verildi

Konya Büyükşehir Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Uzbaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma zam yapmasını eleştirdi.
UZBAŞ: "CHP'Lİ BELEDİYELER SÜREKLİ BAHANE ÜRETİYOR"
Mustafa Uzbaş; "Ankara'da toplu ulaşım ücreti; tam 6,5TL öğrenci 3,5TL. Konya'da toplu ulaşım ücreti; tam 2,5TL öğrenci 1,55TL. Sürekli bahane üreten CHP'li belediyeleri, belediyecilik nedir nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için Konya Modeli Belediyeciliği incelemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
TAM BİLET
31 Mart 2019: 2,50 TL
2 Eylül 2019: 3,25 TL
5 Ocak 2022: 4,50 TL
15 Mart 2022: 6,50 TL
TAM BİLET TUTARINA YÜZDE 44 ZAM
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Ulaşıma yüzde 44 zam yapıldı.