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    • Güncel
    • 12.03.2022 13:59
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    • 12.03.2022 13:59
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    BUDO seferleri iptal mi edildi? Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılacak mı? BUDO iptal edilen seferler hangileri?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi edildi sorusu yer alıyor. Ülke genelinde yoğun kar yağışı görülüyor ve ulaşım araçlarını da olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Bursa yolculuğu yapacak olanlar seferlerde iptal söz konusu olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılacak mı? BUDO iptal edilen seferler hangileri?

    takvim.com.tr
    BUDO seferleri iptal mi edildi?

    BUDO seferleri iptal mi edildi? Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılacak mı? BUDO iptal edilen seferler hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz otobüsleri ile ilgili son dakika iptal açıklamaları gelmeye devam ediyor ve bu kapsamda BUDO seferlerinin de iptal edilip edilmediği merak konusu oluyor. İşte son gelişmeler...

    BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

    Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi. Aynı gerekçeyle öğleden önceki seferler de gerçekleştirilememişti.
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    Haberler Güncel BUDO seferleri iptal mi edildi? Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılacak mı? BUDO iptal edilen seferler hangileri?
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