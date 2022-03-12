BUDO seferleri iptal mi edildi? Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılacak mı? BUDO iptal edilen seferler hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz otobüsleri ile ilgili son dakika iptal açıklamaları gelmeye devam ediyor ve bu kapsamda BUDO seferlerinin de iptal edilip edilmediği merak konusu oluyor. İşte son gelişmeler...