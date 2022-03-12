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    • 12.03.2022 13:27
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    • 12.03.2022 13:53
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    SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye'nin diplomatik başarısı takdir edilmeli! ABD kendisine çekidüzen vermeli

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında dışişleri bakanlarının görüşmesini sağlamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi. "Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmaya çalışmıştır" diyen Bahçeli Kılıçdaroğlu'na ve ABD'ye de tepki gösterdi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları...

    Bahçeli’den önemli açıklamalar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

    Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

    "15'inci gününde, sosyal, ekonomik maliyeti çok yüksek bir savaş halini almıştır. Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanı bulan tek ülkedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülke arasında hassas ve titiz davranmıştır. Savaşın sonlandırılmasını istemiştir. Barışın temini de Türkiye'nin bir adım atmasını arzulamıştır.

    TÜRKİYE ÇOK DAHA BAŞARILI BİR ADIM ATMIŞTIR
    Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı katılmıştır. Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek müzakerelerin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.

    BAZI KESİMLER BU ADIMLAR HAZMEDEMEDİ
    Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmişlerdir. Türkiye'nin diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır.

        23 gemi ayçiçeği yağı getirecektir. Türkiye'de yağ yok diye marketlere hücum edilmiştir, ya kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Bu tür hayırlı adımları yürekten desteklemekte yarar vardır. Bölgenin yararınadır, Türkiye'nin yararınadır.

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