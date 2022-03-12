SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye'nin diplomatik başarısı takdir edilmeli! ABD kendisine çekidüzen vermeli

TÜRKİYE ÇOK DAHA BAŞARILI BİR ADIM ATMIŞTIR

Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı katılmıştır. Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek müzakerelerin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.