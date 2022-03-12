Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'dan dünyaya seslendi: BM iflas bayrağını çekmiştir





Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?