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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'dan dünyaya seslendi: BM iflas bayrağını çekmiştir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’dan dünyaya seslendi. Ukrayna krizine sessiz kalan BM için “Sistem iflas bayrağını çekmiştir” dedi. İşte tüm detaylar...

    BM iflas bayrağını çekmiştir

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:



    Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmadan büyük üzüntü duyuyoruz.



    Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?



        Ukrayna, haklı davasında yalnız bırakıldı. Evlerini terk eden sivilleri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntümüz artıyor.



        Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara karşı faşizan yaklaşımlar kabul edilemez. Ne demokrasi ne diplomasi ne insanlık bunlara layık değildir.



        Dünya, 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığı ve yapısal problemlerin olduğu ortaya çıktı. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir.
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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'dan dünyaya seslendi: BM iflas bayrağını çekmiştir
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