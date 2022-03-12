Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'dan dünyaya seslendi: BM iflas bayrağını çekmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Ukrayna, haklı davasında yalnız bırakıldı. Evlerini terk eden sivilleri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntümüz artıyor.
Dünya, 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığı ve yapısal problemlerin olduğu ortaya çıktı. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir.
Başkan, Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.