Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kar yağışı için alınan önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu





"Şu anda benim de bulunduğum yer Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik Kontrol Merkezi. Özellikle burada yani 365 gün, 7/24 çalışan bir ekibimiz var. Şimdi bu meteorolojik veriler sonra burası hem nöbetçi sayımızı hem de personel sayımızı oldukça artırdık. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, TEM otoyolu dahil bütün yollarda hem araçlarımız hem ekiplerimiz teyakkuz halindeler."













"69 BİN KİLOMETRE YOL AĞIMIZDA ÖZVERİLİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde de yolları açık tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Bizim sorumluluğumuzda olan Türkiye genelindeki 69 bin km. yol ağımızda da büyük bir özverili bir çalışma var. Yani 15 bine yaklaşan çalışma arkadaşımız, 13 binin üzerindeki iş makinesiyle birlikte vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz."