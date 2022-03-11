Son dakika: Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı

Son dakika haberine göre Rus limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si hareket etti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaparken, bir gemi Temrük Limanı'nda yükleme için bekliyor.





Bazı gemiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerch'te beklerken bunlar, hava müsaade ettiğinde varış limanlarına hareket edecek.