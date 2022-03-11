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    • 11.03.2022 19:07
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    • 11.03.2022 19:35
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü: Acil ateşkes çağrısı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyacı vurguladı. Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    Türkiye’den Rusya’ya ateşkes çağrısı!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.



    ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
    Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.



    TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR
    Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

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