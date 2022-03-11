Kar yağdı THY sefer iptalleri geldi! İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 sefer iptal

Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.