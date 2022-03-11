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    • 11.03.2022 09:37
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    • 11.03.2022 09:43
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    Kar yağdı THY sefer iptalleri geldi! İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 sefer iptal

    İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sefer iptali haberleri de gelmeye başladı. Son dakika haberine göre THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

    Kar yağdı THY sefer iptalleri geldi!

    İstanbul'u etkisini alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferleri planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken kalkış yapacak uçaklar ise de-iceing sırasına girdi.




    Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY 12 Mart Cumartesi günü de İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI
    İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

    Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.

        Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

        Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

        Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

        Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

        İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.

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        Haberler Güncel Kar yağdı THY sefer iptalleri geldi! İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 sefer iptal
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