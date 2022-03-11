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    • 11.03.2022 09:38
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    🔔11 MART 2022 CUMA AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! 📌 Bugün AVM, PTT, market, banka, kargo, Nüfus müdürlüğü, noter açık mı?

    Alışveriş merkezleri, PTT şubeleri, marketler, nüfus müdürlükleri, bankalar ve noterler bugün açık mı, kapalı mı merak konusu oldu. İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar gündelik işlerini halletmek için dışarı çıkmadan önce internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Özellikle Bugün AVM, PTT, Market, banka, Nüfus Müdürlüğü, noter, kargo açık mı? sağlık ocağı, hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? soruları yoğun olarak sorgulanıyor. İşte 11 Mart Cuma kapalı olan yerler!

    Bugün AVM, PTT, Market, Banka, Nüfus Müdürlüğü, Noter açık mı?

    Megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kamoyla paylaşıldı. Bu kapsamda motorlu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı, eğitime 14 Şubat'a kadar ara verildi. Memur ve işçiler idari izinli sayıldı. Hal böyle olunca AVM, PTT, market, banka, Nüfus Müdürlüğü, noter, kargo, sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 11 Mart Cuma kapalı olan yerler haberimizde...

    11 MART 2022 CUMA AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER!

    AVMLER

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi.

    SAĞLIK OCAĞI, ECZANE VE HASTANELER

    Sağlık ocağı, eczane ve hastaneler normal çalışma düzeninde devam edecek.

    PTT

    PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

    BANKALAR AÇIK MI?

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

        NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, NOTERLER

        Türkiye Noterler Birliği'nden yapılacak açıklamada, "Noterlik dairelerinin kamu kurumu sayılmaması nedeniyle alınan karar kapsamında bulunmadığı, ancak İstanbul genelindeki noterliklerimizde mevcut hava koşulları sebebiyle, yeterli personel bulundurulmak suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınarak noterlik dairesinde çalışma düzeninin sağlanmasının noterlerimizin takdir ve yetkileri dahilinde olduğu düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.

        KARGOLAR BUGÜN HİZMET VERİYOR MU?

        YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

        Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Haberler Güncel 🔔11 MART 2022 CUMA AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! 📌 Bugün AVM, PTT, market, banka, kargo, Nüfus müdürlüğü, noter açık mı?
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