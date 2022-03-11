Megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kamoyla paylaşıldı. Bu kapsamda motorlu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı, eğitime 14 Şubat'a kadar ara verildi. Memur ve işçiler idari izinli sayıldı. Hal böyle olunca AVM, PTT, market, banka, Nüfus Müdürlüğü, noter, kargo, sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 11 Mart Cuma kapalı olan yerler haberimizde...
11 MART 2022 CUMA AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER!
AVMLER
İstanbul'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi.
SAĞLIK OCAĞI, ECZANE VE HASTANELER
Sağlık ocağı, eczane ve hastaneler normal çalışma düzeninde devam edecek.
PTT
PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.
BANKALAR AÇIK MI?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.