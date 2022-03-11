12 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? 📌Brent petrol fiyatları son dakika: Petrol fiyatları düştü mü?

Brent petrol fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar petrol fiyatlarının düşüp düşmediğini merak ediyor. Peki 12 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol fiyatları Rusya Ukrayna savaşına göre şekilleniyor. Son günlerde gündemde en çok konuşulan konulardan biri olan petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 116-117 dolar civarında işlem görüyor. İşte Brent petrol fiyatlarında son durum...
12 MART 2022 BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında olağanüstü bir dalgalanma yaşanıyor. Bir önceki gün Brent petrolün varil fiyatı ilk olarak 137 dolara yükseldi. Daha sonra ise 112 doların altını gördü. Güncel brent petrol fiyatı 113 dolar seviyesinde seyrediyor.
BRENT PETROL NEDİR?
Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.
Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.
Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi'nden, Umman petrolü ise Orta Doğu'dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.