Gaziantep, Manisa'da okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? 📣Gaziantep Valiliği son dakika!

Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 11 Mart tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte detaylar!
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı'da etkili olduğu ve bu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışıyla ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.
Öte yandan kar yağışının etkisini artırmasıyla Çerkezköy-Saray yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarılırken, belediye ve Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
KARS
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı uzatılırken, eğitime yarın için de ara verildi.
Kars Valiliği, devam eden Kar Yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.
ISPARTA
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden; 11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır."