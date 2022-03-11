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    Gaziantep, Manisa'da okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? 📣Gaziantep Valiliği son dakika!

    Bugün okullar tatil mi? Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Gaziantep, Manisa’da okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Gaziantep Valiliği son dakika!

    Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 11 Mart tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte detaylar!

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı'da etkili olduğu ve bu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışıyla ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.

    Öte yandan kar yağışının etkisini artırmasıyla Çerkezköy-Saray yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarılırken, belediye ve Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

    KARS

    Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı uzatılırken, eğitime yarın için de ara verildi.

    Kars Valiliği, devam eden Kar Yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

    Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

    ISPARTA

    Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    "İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden; 11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır."

        ÇANAKKALE

        ÇANAKKALE'de kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerindeki tüm okullarda, Biga ve Bayramiç ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Meteorolojiden alınan son verilere göre, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Çan ve Yenice ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, Bayramiç ve Biga ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        GÜMÜŞHANE

        Gümüşhane'de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu.

        Gün boyunca devam eden, geç saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

        Devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane Valiliği de okulların tatil edildiği haberini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        KARAMAN

        Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

        Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman'da etkisini sürdürüyor. Karaman'ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ve Cuma günü ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurdu.

        SAMSUN

        SAMSUN'un 6 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi.

        Kentte dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde bugün de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam, Havza, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Canik ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Gökçepınar, Başalan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Tuzaklı, Gölalan, Başkonak, Demirci İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulları 11 Mart Cuma günü tatil edilmiştir. Şehir merkezindeki ilk, orta, lise ve özel eğitim okullarımıza yüksek mahallelerimizden taşıma gelen öğrenciler izinli sayılacaktır. Tatil edilen okullarımızda uzaktan eğitim yapılacaktır. Havza ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Havza ilçemize devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Kavak ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve Meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan Taşıma Merkezi (köyler) okullarımızda, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerde izinli sayılacaklardır. Salıpazarı ilçemizde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulu, Cevizli ve Kırgıl İlkokulu yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 11 Mart Cuma günü 1 gün süre ile tatil edilmiş olup taşıma merkezli diğer okullarımıza yolların kapalı olmasından dolayı ulaşım sağlayamayan öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

        SİNOP

        Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        BİTLİS

        Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

        Bitlis ve ilçelerinde soğuk havanın etkisiyle kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli olacağı bildirildi.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde her tür resmi/özel okullarımızda 11 Mart Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

        NİĞDE

        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

            BARTIN

            Bartın'da kar yağışı beklentisi nedeniyle Cuma günü il genelindeki okul ve kurslar bir gün süreyle tatil edildi. Valiliklerin kararıyla yarın engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

            ERZURUM

            Erzurum'da kar yağışı sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

            Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Marta 2022 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır denildi.

            KONYA

            Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay olmak üzere Ahırlı, Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

            BAYBURT

            Bayburt'ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi.

            Geçtiğimiz çarşamba günü öğleden sonra başlayan perşembe günüde devam eden kar tatili cuma günü içinde uzatıldı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 11.03.2022 cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır." denildi.

            NEVŞEHİR

            Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

            Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

            KARADENİZ'DE 5 İLDE OKULLAR TATİL

            Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

            Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

            ZONGULDAK

            Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

            Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik uyarılara göre, kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." denildi.

            İSTANBUL'DA 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL

            İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

            Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

            10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

            Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

            İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

            Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

            KOCAELİ'DE 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL EDİLDİ

            Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

            Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

            SAKARYA'DA 14 MART'A KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ

            Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.

            BALIKESİR'İN 6 İLÇESİNDE OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

            Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak.

            BURSA'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

            Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

                YALOVA'DA OKUL VE ÜNİVERSİTELER 2 GÜN TATİL EDİLDİ

                Yalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

                Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

                BOLU VE DÜZCE'DE OKULLARA 2 GÜN 'KAR' TATİLİ

                Beklenen kar yağışı nedeniyle Marmara'nın ardından Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu ve Düzce'de de eğitime 2 gün ara verildi.

                Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.

                BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 10- 11 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.

                Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

                "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
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                Haberler Güncel Gaziantep, Manisa'da okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? 📣Gaziantep Valiliği son dakika!
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