İstanbul trafik yoğunluğu | İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Kente girişler kontrollü... Kazalar peş peşe geldi

İstanbul'da lapa lapa yağan kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Yollarda kazalar da peş peşe geldi. İşte İstanbul'daki kazalar:
İSTOÇ'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle zorluk çeken bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Mega kent İstanbul'da bazı yollarda araçların yolda kaldığı, trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular yolda kaldı.
Bağcılar İSTOÇ mevkiinde araçların yolda kaldığı, bazı yolcuların araçlarından inerek yürüyerek yollarına devam ettiği öğrenildi.