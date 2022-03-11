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    • 11.03.2022 10:36
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    • 11.03.2022 10:36
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    İstanbul trafik yoğunluğu | İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Kente girişler kontrollü... Kazalar peş peşe geldi

    İstanbul'a lapa lapa yağan kar sonrası arama motorlarında İstanbul trafik yoğunluğu arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da kente kamyon ve TIR'ların girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Kaza haberleri de peş peşe geldi. Servis araçları ve İETT otobüsleri yollarda kaldı. İşte İstanbul'da kar nedeniyle yaşanan trafik kazaları...

    İstanbul’da kar yağdı kazalar peş peşe geldi

    İstanbul'da lapa lapa yağan kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Yollarda kazalar da peş peşe geldi. İşte İstanbul'daki kazalar:

    İSTOÇ'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI
    İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle zorluk çeken bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Mega kent İstanbul'da bazı yollarda araçların yolda kaldığı, trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular yolda kaldı.

    Bağcılar İSTOÇ mevkiinde araçların yolda kaldığı, bazı yolcuların araçlarından inerek yürüyerek yollarına devam ettiği öğrenildi.

        KÜÇÜKÇEKMECE E5'TE ARAÇLAR YOLDA KALDI
        İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5'te sürücüler yolda kaldı.

        İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü'nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı.

        Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.

        Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi.

        FATİH'TE 3 İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

        Fatih'te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.

        İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te bulunan Ulubatlı otobüs durağında yolcu indiren İETT otobüsleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

        Yolcular yolun geri kalanını yaya olarak devam etti. İETT otobüsü sürücüleri ilerlemek için birbirlerine yardım etti.

            Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından sürücüler kendi imkanlarıyla bulundukları yerden araçlarını kurtararak yoluna devam etti.

            ESENYURT'TA SERVİS ARAÇLARI YOLDA KALDI
            Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servis şoförü dışarı çıkacak sürücüleri de uyararak, "Kimse çıkmasın. Sadece kaza yaparlar, başka da bir şey olmaz" dedi.

            İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Esenyurt'ta da etkisini gösterdi. Sabah işçileri taşımak için yola çıkan servis araçları yolda kaldı. Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı.

            Yolda kalan servis şoförü, "Servis araçlarımızla yola çıktık, gideriz diye düşündük ama her taraf kapalı yapacak bir şey yok. Araçlarımız kontak kapattık. Yolcularımızı götüremedik, evimize geri dönüyoruz. Kar lastiği de olsa çıkamıyoruz. İmkanı olan yola çıkmasın, sadece kaza yapar başka da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

                İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
                İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

                Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.

                Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

                    Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

                    Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

                    Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

                    Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

                    İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.

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                    Haberler Güncel İstanbul trafik yoğunluğu | İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Kente girişler kontrollü... Kazalar peş peşe geldi
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