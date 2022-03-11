İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı? 🚍12 MART ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ durduruldu mu?

Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul'da otobüs seferlerinin iptal edilip edilmediği sorularının ardından İstanbul Valiliği bir açıklamada bulundu.Peki, 12 Mart şehirler arası otobüs seferleri durduruldu mu? İstanbul'da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı? İşte merak edilenler!
12 MART OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
📌 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklaması yaptı.
Yerlikaya, ayrıca kent içindeki tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,