✈12 Mart THY - PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA! Bugün İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

İptal edilen uçuşlar merak edilirken 'Hangi uçuşlar iptal edildi?' sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti. Peki, Hangi uçuşlar iptal edildi? THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı!
THY SON DAKİKA AÇIKLADI!
THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. İstanbul'u etkisini alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferleri planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken kalkış yapacak uçaklar ise de-iceing sırasına girdi.
Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY 12 Mart Cumartesi günü de İstanbul Havalimanı'ndan 162 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti.