✈12 Mart THY - PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA! Bugün İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

THY SON DAKİKA AÇIKLADI!

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. İstanbul'u etkisini alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferleri planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken kalkış yapacak uçaklar ise de-iceing sırasına girdi.