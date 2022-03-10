SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor

SON DAKİKA! VALİ, TWITTER'DAN PAYLAŞTI: GİRİŞE KONTROLLÜ İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada,