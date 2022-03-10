SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor

Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle kente TIR ve kamyonların girişine izin verilmiyordu.
TIR kuyrukları da 8 kilometreyi bulmuştu! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda girişlere kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.
SON DAKİKA! VALİ, TWITTER'DAN PAYLAŞTI: GİRİŞE KONTROLLÜ İZİN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
"Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı.