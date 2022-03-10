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    • 10.03.2022 11:25
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    SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor

    Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle kente TIR ve kamyonların girişine izin verilmiyordu. TIR kuyrukları da 8 kilometreyi bulmuştu! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda girişlere kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

    DHA
    TIR ve kamyonların girişine kontrollü izin

    Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle kente TIR ve kamyonların girişine izin verilmiyordu.

    TIR kuyrukları da 8 kilometreyi bulmuştu! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda girişlere kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

    SON DAKİKA! VALİ, TWITTER'DAN PAYLAŞTI: GİRİŞE KONTROLLÜ İZİN
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

    "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

        GİRİŞLER 04.00'TEN İTİBAREN YASAKLANMIŞTI
        Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı.

        KOCAELİ ÇAYIROVA'DAN GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul'a geçişine izin vermedi.

        8 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU
        TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

            Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi.

            TIR ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi.

            Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletiliyor.
                İstanbul’da kar sonrası kazalar da peş peşe geldi
                Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
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