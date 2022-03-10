Emine Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog'u ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog ile bir araya geldi.
SERGİ VE KÜTÜPHANE ZİYARETİ YAPILDI
Emine Erdoğan ve Isaac Herzog, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin sergi açılışına katıldı. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şunları yazdı: "Ülkemize resmî ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un değerli eşi Michal Herzog ile Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde "Renk, Ahenk, Mihenk: Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılışını yaptık."
YUNUS EMRE'NİN ESERİ HEDİYE EDİLDİ
Herzog'un Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ise Bayan Herzog'un İbranice Kur'an-ı Kerim ve şiir kitaplarıyla katkıda bulunduğu İsrail kitaplığı hakkında bilgi aldık. Biz de kendisine Yunus Emre'nin İbranice'ye çevrilmiş Divan eserini hediye ettik." ifadelerini kullandı.