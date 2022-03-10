Emine Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog'u ağırladı

SERGİ VE KÜTÜPHANE ZİYARETİ YAPILDI

Emine Erdoğan ve Isaac Herzog, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin sergi açılışına katıldı. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şunları yazdı: "Ülkemize resmî ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un değerli eşi Michal Herzog ile Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde "Renk, Ahenk, Mihenk: Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılışını yaptık."