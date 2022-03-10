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    SON DAKİKA: Antalya'da Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi! Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar: Putin Zelenskiy ile görüşmeye hazır

    Son dakika haberleri.... Antalya'da Barış Zirvesi! Türkiye-Rusya-Ukrayna dışişleri bakanı toplantısının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan açıklamalarda bulundu. "Putin Zelenskiy ile görüşecek mi?" sorusuna Antalya'daki zirve sonrası cevap veren Lavrov "Putin görüşmeye hazırdır." dedi. "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz." diyen Rusya Dışişleri Bakanı "Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. " ifadelerini kullandı ve "Ukrayna'da Neo-Nazi devletinin kurulmasını istemiyoruz. " dedi. İşte Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları...

    Lavrov’dan önemli açıklamalar

    Antalya'da Türkiye'nin girişimleriyle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba masaya oturdu. Toplantya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en sahipliği yaptı.

    Toplantısı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulunuyor. İşte o açıklamalar:

    "Operasyonlarımız planlandığı gibi devam ediyor. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. Rusya sınırı yakınında biyololik çalışmalar yapılıyor. Ukrayna'da Neo-Nazi devletinin kurulmasını istemiyoruz. Herkes çok iyi biliyor. Putin görüşmeye hazırdır. Bunlar boşuna organize edilmesin. Gerçekten bir anlaşma sağlansın. Bu konuyu o da dile getirdi. Kuleba'ya söyledim 'biz her zaman hazırız'. Son yıllarda Ukrayna hükümeti görüşmek için görüşüyor. Somut kararlar almadan kamera önünde görüşüyor. Ukrayna'yı tercihe zorlayan Batı bu çatışmaya neden oldu. Atom savaşı olacağına inanmak istemiyorum, bunu düşünmüyorum.

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